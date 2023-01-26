Gazeteci Latif Şimşek'i döven sanığa istenen ceza belli oldu

Gazeteci Latif Şimşek'i döven sanık Emrah Topal'ın 7 aydan 3 yıla kadar hapsini istedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Pınar Işık Ardor, "Gündeme Dair" isimli programın moderatörlüğünü yaptığını ve programın ilerleyen dakikalarında gerginlik çıktığını anlattı.

Milletvekili Cemal Enginyurt ve gazeteci Latif Şimşek arasında çıkan arbede sırasında stüdyoya 4-5 kişinin daha geldiğini belirten tanık Ardor, "O sırada bir gürültü duydum, arkadan Emrah Bey gelerek Latif Bey'e bir darbe vurmuş ama görmedim. Araya girmemle Emrah Bey durdu. Kendisinin küfür ve tehdit ettiğini hatırlamıyorum. Sanığın Enginyurt'un koruması olarak geldiğini sanmıştım." dedi.

Tanığın ardından konuşan müşteki Şimşek'in avukatı Pınar Erkanlı Üçgül, bir sonraki celse Barış Yarkadaş'ın tanık olarak dinlenmesini talep etti.

"TEHDİT VE HAKARETTE BULUNMADIM"

Sanık Emrah Topal, savunma yapmayacağını belirterek, "Evet ben bu suçu işledim, kendimi savunmadım, savunmayacağım da... Maalesef olmaması gereken bir şey yaptım, müştekiye vurdum. Ama kimseye tehdit ve hakarette bulunmadım." diye konuştu.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın "basit yaralama" ve "hakaret" suçlarından 7 aydan 3 yıla kadar hapsini, "tehdit" suçundan beraatini istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mütalaanın ardından söz alan sanık avukatı İsmail Işık, savunma yapmak için süre talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına ve taraflara mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve gazeteci Latif Şimşek'in "müşteki" olarak yer aldığı iddianamede, 6 Ağustos'ta TV 100 adlı televizyon kanalında yayımlanan "Gündeme Dair" isimli, müşteki Latif Şimşek ve Milletvekili Cemal Enginyurt'un konuk olduğu program sırasında ikili arasında tartışma yaşandığı anlatılıyor.

Diğer program konuklarının tarafları sakinleştirmeye çalıştığı, bu sırada Emrah Topal'ın müşteki Latif Şimşek'i yumruk ve tokat atmak suretiyle saldırdığı aktarılan iddianamede, sanığın darp sırasında müştekiye ağır küfürler ettiği belirtiliyor.

İddianamede, tüm dosya kapsamına göre sanığın olay günü müştekinin vücudunun çeşitli yerlerine vurarak "kasten yaralama", başkalarının da duyacağı şekilde sarf ettiği küfürlerle de "alenen hakaret" ve tehdit" suçlarını işlediği kaydediliyor.

Sanığın "kasten yaralama", "alenen hakaret" ve "tehdit" suçlarından 1 yıl 1 ay 15 günden 5 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.