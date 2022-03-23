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Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı davasında karar

İstanbul Bakırköy'de bir yıl önce gazeteci Levent Gültekin'e saldırdıkları iddiasıyla yargılanan iki sanığa, ayrı ayrı 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Haberler - DHA 23.03.2022 - 14:28

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı davasında karar

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Gazeteci Levent Gültekin'in darbedilmesine ilişkin iki sanığa "kasten yaralama" suçundan verilen 11 ay 20'şer gün hapis cezası hükmünün açıklanması geriye bırakıldı.

Bakırköy 47. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tarafların avukatları katıldı.

Sanıkların avukatı, beraat talebinde bulunurken, müşteki avukatı da, sanıkların en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıklar Muhammed Emin Kılıç ve Ömer Doğru'yu "kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Eylem nedeniyle müştekide hafif derecede kemik kırığı meydana geldiğini belirten mahkeme, cezayı 1 yıl 2'şer aya yükseltti.

Sosyal ilişkileri ve gelecekleri üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak cezayı 11 ay 20'şer güne indiren mahkeme, ceza hükmünün açıklanmasını geriye bıraktı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 8 Mart 2021'de canlı yayına katılmak için Bakırköy'deki televizyon kanalına gitmek isteyen Levent Gültekin'in bir grubun saldırısına maruz kaldığı anlatılmıştı.

İddianamede, sanıklar Muhammed Emin Kılıç ve Ömer Doğru'nun, ifadelerinde müştekiyle tartıştıkları belirtilerek, Doğru'nun müştekiye vurduğunu kabul ettiği kaydedilmişti.

İddianamede iştirak halinde bir anda saldırdıkları müştekiyi yaralayan 2 sanığın "nitelikli yaralama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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