Gazeteci Merdan Yanardağ için tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlattı.



Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yanardağ hakkında 25 Haziran Pazar günü TELE1 kanalında PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşı hakkındaki açıklamaları nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

CANLI YAYIN ÇIKIŞI GÖZALTI



TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, dün canlı yayın çıkışında gözaltına alındı.