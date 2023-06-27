Gazeteci Merdan Yanardağ için tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yanardağ hakkında 25 Haziran Pazar günü TELE1 kanalında PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşı hakkındaki açıklamaları nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
CANLI YAYIN ÇIKIŞI GÖZALTI
TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, dün canlı yayın çıkışında gözaltına alındı.
TUTUKLAMA TALEBİ
Geceyi Terörle Mücadele Şubesi'nde geçiren Yanardağ, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıktaki ifadesinin ardından Merdan Yanardağ, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN YANARDAĞ'A TEPKİ
Yanardağ'ın ifadelerine Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan da tepki geldi.
Altun "İfade ve düşünce özgürlüğü, terör örgütlerinin propagandasını yapmayı, teröristlere övgüler dizmeyi içermez, içeremez." dedi.
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