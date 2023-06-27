Gazeteci Merdan Yanardağ tutuklandı

Katıldığı televizyon programında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili açıklamaları nedeniyle gözaltına alınan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 25 Haziran'da TELE1 kanalında PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşıyla ilgili açıklamaları nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hakkında resen başlatılan soruşturma kapmasında gözaltına alınan Yanardağ'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.