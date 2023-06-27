Gazeteci Merdan Yanardağ tutuklandı

Gazeteci Merdan Yanardağ, terörist başı Abdullah Öcalan ile ilgili sözleri nedeniyle tutuklandı. Yanardağ hakkında "suçu ve suçluyu övme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Gazeteci Merdan Yanardağ tutuklandı

Katıldığı televizyon programında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili açıklamaları nedeniyle gözaltına alınan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca 25 Haziran'da TELE1 kanalında PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşıyla ilgili açıklamaları nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hakkında resen başlatılan soruşturma kapmasında gözaltına alınan Yanardağ'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gazeteci Merdan Yanardağ tutuklandı - 1

Merdan Yanardağ, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan Yanardağ, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Yanardağ'ın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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