Gazeteci Murat Ağırel gözaltına alındı
16.10.2026 08:27
Son Güncelleme: 16.10.2026 08:51
Murat Ağırel hakkında 10 Ekim'den beri ev hapsi kararı uygulanıyor.
Ev hapsindeki gazeteci Murat Ağırel, "mal varlığı değerlerini aklama" suçundan gözaltına alındı.
Gazeteci Murat Ağırel, sabah saatlerinde evinden gözaltına alındı.
Fon soruşturması kapsamında hakkında ev hapsi kararı verilen Ağırel'e "mal varlığı değerlerini aklama" suçu yöneltildi.
Ağırel'in Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün eski siyasetçi eşi Aylin Kotil ve oğulları Emir Sarıgül ile Ömer Sarıgül'ün bulunduğu dosyaya dahil edildiği öğrenildi.
Konuya ilişkin Başsavcılık'tan açıklama yapılması bekleniyor.
ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERMİŞTİ
Ağırel, sermaye piyasalarındaki gelişmeler üzerine başlatılan fon soruşturması kapsamında Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın şikayeti üzerine “şüpheli” sıfatıyla ifade vermişti.
Ağırel için imza atma şeklinde adli kontrol kararı uygulanmıştı. Başsavcılık itiraz edince Sulh Ceza Hâkimliği, ev hapsine hükmetmişti vermişti.