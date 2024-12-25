Gazeteci Nevşin Mengü’ye terör örgütü propagandası suçlaması

Gazeteci Nevşin Mengü’nün 7 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mengü’nün sosyal medya hesabından herkese açık şekilde, hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan PYD/YPG terör örgütü elebaşı Salih Müslim ile yapmış olduğu röportajı yayımladığı aktarıldı.



İddianamede, Salih Müslim’in örgütün amacı olan bölücülük faaliyetini bilinçli olarak hem meşru gösterme hem de yayma amacı taşıyan sözleri ile örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan beyanlarını Nevşin Mengü’nün yaydığı belirtildi.



7 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



Videonun binlerce kez görüntülendiğine dikkat çekilen iddianamede, Mengü’nün eyleminin, terör örgütü propagandası yapmak suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği savunuldu.



İddianamede, gazeteci Mengü’nün basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak iddiasıyla, 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



“ÖVME MAHİYETİNDE BEYANDA BULUNMADI”



Nevşin Mengü hakkında ayrıca suçu ve suçluyu övmekten adli kontrol kararı verildiği belirtilen iddianamede, sunucu olarak yayında bulunan Mengü’nün, işlenmiş bir suçu veya işlemiş olduğu bir suçtan dolayı bir kişiyi övme mahiyetinde beyanda bulunmadığı ifade edildi.