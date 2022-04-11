Gazeteci Nurettin Kurt hayatını kaybetti

Ankara'da tedavi gören 59 yaşındaki gazeteci hayatını kaybetti.

Cebeci Hastanesi'nde akciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören gazeteci Kurt, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

2 çocuk babası Kurt'un cenazesi yarın öğle namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



NURETTİN KURT KİMDİR?



Tokat-Zile doğumlu olan Nurettin Kurt, gazeteciliğe 1985 yılında Bulvar gazetesinde polis-adliye muhabiri olarak başladı. 1986 yılında yine polis-adliye muhabiri olarak Günaydın-Tan gazetesi Ankara bürosuna geçti.

1991 yılında da Hürriyet Gazetesi Ankara bürosunda aynı alanda çalışmaya başlayan Kurt, 2017 yılının aralık ayında emekli oldu.

Meslek hayatına birçok ödül sığdıran Kurt'un 'Olay-Polis-Adliye: Gerilim Üçgeninde Kurt Gazeteci' isimli kitabı bulunuyor.

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