Gazeteci Özlem Gürses'in ev hapsi cezası kaldırıldı

Sosyal medya kanalında yaptığı yayın sırasındaki sözleri nedeniyle gözaltına alınan ve hakkında ev hapsi cezası verilen gazeteci Özlem Gürses hakkında yeni bir karar alındı. Gürses’in ev hapsi cezası kaldırıldı. 52 gün sonra yeniden stüdyoda yayına çıkan Gürses, “Geçmez denen zaman geçer, çözülmez denen sorunlar çözülür. Ben yine stüdyomda işimin başındayım.” dedi.

Gazeteci Özlem Gürses'in ev hapsi cezası kaldırıldı

Sosyal medya kanalındaki yayında kullandığı sözler nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Özlem Gürses'in ev hapsi kaldırıldı.

Gürses, cezasının kaldırılmasının ardından 52 gün sonra canlı yayına katıldı. Gürses, "Geçmez denen zaman geçer, çözülmez denen sorunlar çözülür. Ben yine stüdyomda işimin başındayım." dedi.

NE OLMUŞTU?

Özlem Gürses savcılıktaki ifadesinde söz konusu yayının kısa bir bölümünün seçilerek sosyal medyada hakkında linç kampanyası başlatıldığını söylemişti.

Gürses, "devletin askeri veya emniyet teşkilatını aşağılama" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş, Gürses'e ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kararı vermişti.

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