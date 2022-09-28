Gazeteci raporu polemiğine CHP'den yanıt

Siyasette CHP'nin gazeteci raporu polemiği sürüyor.

Mersin'de polis karakoluna düzenlenen terör saldırısının ardından CHP Cezaevi Komisyonu'nun 2012 yılında hazırladığı tutuklu gazeteciler raporu gündemdeki yerini korurken CHP Parti Grup Başkanvekili'nden bir yanıt daha geldi.

Özgür Özel, CHP'nin tutuklu gazeteciler raporunun, 23 Temmuz 2013'te yayımlandığını, terörist Dilşah Ercan'ın 11 Mayıs 2013'te 4. Yargı Paketi ile serbest bırakıldığını belirterek, "Bu yargı paketini AK Parti Meclis'e getirmiş. Bugün bize tweet atanlar, AK Parti'de o gün de bugün de görev yapanlar, çift el kaldırıp oy vermiş, Mersin saldırganını da salıvermiş" dedi.

Özel, ''Bu isme ne gittik, ne de baş tacı ettik'' diyerek açıklamada bulundu.