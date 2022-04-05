Gazeteci Rauf Gerz, motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Mehmet Gerz kimdir?)

Gazeteci ve radyocu Rauf Gerz, Sultangazi ilçesinde, kullandığı motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, Rauf Gerz'in (56) kullandığı motosiklet, TEM Otoyolu'nda aynı istikamette ilerleyen otomobil ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet, bariyere çarptı.



Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Gerz'in hayatını kaybettiğini belirledi.



Gerz'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

RAUF GERZ KİMDİR?

Evli ve bir çocuk babası olan Rauf Gerz, uzun yıllar havacılık muhabirliği ve havacılık sektöründe yöneticilik yapmıştı.

Gerz, Marmara Üniversitesi'nde Türkoloji, Anadolu Üniversitesinde İşletme eğitimi aldı.1984 yılında Son Havadis Gazetesinde muhabir olarak gazeteciliğe başladı. 1987 yılında Günaydın Gazetesine polis adliye muhabiri olarak geçti. 1988'de havacılıktan sorumlu muhabir olarak Atatürk Havalimanında görev almaya başladı.

1991-2000 yılları arasında Hürriyet Gazetesinin, havaalanı muhabiri olarak çalıştı. 2000 yılında aktif gazeteciliği bırakarak Sabiha Gökçen Havalimanının kurucu ekibinde yönetici olarak görev aldı. Bu görevinin yanında 2002-2006 yılları arasında Akşam Gazetesine haftalık havacılık ve motosiklet sayfaları hazırlamaya başladı.



004 yılında Sabiha Gökçen Havalimanından ayrılarak Onur Havayollarının Kurumsal İletişim Direktörü oldu. Aynı zamanda 2006-2008 yılları arasında Forum Diplomatik Gazetesi'nde politika ve ekonomi alanında köşe yazarlığı yaptı. 2008 yılından itibaren 2012ye kadar NTV Radyoda OnAir isimli haftalık havacılık sohbet-bilgilendirme programını Oğuz Otayla birlikte sundu. Bu arada 2009 yılından günümüze kadar MotorOn isimli motosiklet dergisine test yazıları ve motosiklet felsefesi üzerine köşe yazıları yazdı.



Son olarak Onur Havayolları Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine devam eden Rauf Gerz, havayolunun bünyesinde bulunan dergilerin yanı sıra ulaşım sektöründeki başka dergilerin de yayın başkanlığıyla birlikte koordinasyonunu da yönetiyordu.