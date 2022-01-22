Gazeteci Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi

Haberler - Anadolu Ajansı 22.01.2022 - 15:28
Katıldığı bir televizyon programındaki konuşmalara ilişkin "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş, adliyeye gönderildi.
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Kabaş'ı İstanbul Üsküdar'daki bir otelde gözaltına aldı.
Ekiplerce, savcılığın ifadesinin alınması yönünde verilen talimat üzerine emniyete götürülen Kabaş'ın buradaki işlemleri tamamlandı.
Kabaş, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.