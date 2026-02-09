Gazeteci Sedef Kabaş için beş yıl hapis talebi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, şüpheli Sedef Kabaş'ın 9 Eylül 2025'te, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla alenen suç işlemeye tahrikte bulunduğu aktarıldı.

Şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği belirtilen iddianamede, Kabaş'ın "suç işlemeye alenen tahrik etme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame, değerlendirilmesi için Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Kabaş hakkındaki "Cumhurbaşkanı'na hareket" suçundan yürütülen soruşturmanın ise ayrıldığı öğrenildi.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Şüpheli Sedef Kabaş, 26 Ocak'ta İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kabaş, savcılıktaki ifadesinde, paylaşımlarının hakaret, suça teşvik ya da suç unsuru barındırmadığını, yaptığı tüm paylaşımların ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu savunarak, suçlamaları kabul etmemişti.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Kabaş'ın, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün imza şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verilmişti.