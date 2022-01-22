Gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı

Katıldığı bir televizyon programındaki konuşmalara ilişkin "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.



İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Kabaş'ı İstanbul Üsküdar'daki bir otelde gözaltına aldı.

SEDEF KABAŞ TUTUKLANDI

Ekiplerce, savcılığın ifadesinin alınması yönünde verilen talimat üzerine emniyete götürülen Kabaş'ın buradaki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen Sedef Kabaş, savcılık tarafından "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kabaş, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklandı.

SEDEF KABAŞ'IN SÖZLERİNE TEPKİ

Gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine siyasetten de sert tepkiler geldi.



Cumhurbaşkanlığı, AK Parti ve bakanlardan gelen mesajlarda "Cumhurbaşkanlığı makamına yapılan hakaretin milli iradeyi hedef aldığı" vurgusu vardı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Kabaş'ın aynı zamanda milli iradeye hakaret ettiğini söyledi.



Çelik, şu ifadelere yer verdi:



"Gazeteci sıfatı taşıyan Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanlığı makamını aşağılık sözlerle hedef alması muhalefet değil, ahlaksızlık ve pespayeliktir. Bu ahlaksızlığı lanetliyoruz. Milletin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza, devletimizin başına bu çirkin üslupla hitap, millete ve milli iradeye hakarettir.''



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da ''Cumhurbaşkanlığı'nın onuru milletin onurudur haraketleri şiddetle kınıyorum'' dedi.



Altun, şöyle devam etti:



''Hakaret bir hak, bir özgürlük değil, bir suçtur. İfade özgürlüğü adı altında bu ülkeye yıllardır büyük hizmetler yapan Cumhurbaşkanımıza hakaret etmek kimsenin haddi değildir. Cumhurbaşkanlığı makamı, bu milletin iradesini temsil eder.Milli iradeye saldırmak ancak hadsizlerin yapacağı bir iştir.''



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise "Bu aziz millet, hadsizlere inat Cumhurbaşkanımıza da onun makamına da sahip çıkmaya devam edecek" mesajını paylaştı.



Kabaş'a bakanlardan da tepki geldi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır" dedi.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da "Cumhurbaşkanlığı'na hakaret millet iradesi ve değerlerine alçak bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.

