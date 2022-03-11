Gazeteci Sedef Kabaş'a ilk duruşmada tahliye

Katıldığı televizyon programındaki konuşmasında, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklanan Gazeteci Sedef Kabaş'ın 12 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında karar çıktı.

İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada ilk kez savunma yapan tutuklu sanık Sedef Kabaş, tahliyesi ve beraatini istedi.



2 YIL 4 AY HAPİS CEZASI VE TAHLİYE

Mahkeme, sanık Kabaş'ı "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın tahliyesine karar veren mahkeme, Kabaş'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na yönelik "kamu görevlisine karşı hakaret" suçundan ise beraatine hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedef Kabaş'ın 14 Ocak'taki televizyon programında yaptığı konuşmalarla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatmıştı.



Kabaş'ın suça konu konuşmayı yaptığı kanalın merkezi Sarıyer'de olduğu için dosya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş, savcılıkça Kabaş hakkında gözaltı kararı verilmişti.



Gözaltına alınan Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe 22 Ocak'ta tutuklanmıştı.

