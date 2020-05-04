Gazeteci Sinan Sayrugaç'a veda

Gazeteci Sinan Sayrugaç, Beyoğlu’ndaki evinde 2 mayısta hayata gözlerini yumdu.



Sayrugaç’ın naaşı memleketi Adana’da düzenlenen törenin ardından Adana Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

SİNAN SAYRUGAÇ KİMDİR?



Sinan Sayrugaç, 1969 yılında Adana’da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını da aynı üniversitede tamamladı.

Gazeteciliğe 1989 yılında Bugün gazetesinde başlayan Sayrugaç, Flash TV, Kanal E ve Baramotre gazetesinde çalıştı. Uzun yıllar NTVMSNBC’de muhabirlik ve editörlük yaptı.



Medyadaki yolculuğuna güncel.net ve Al Jazeera’de devam eden Sinan Sayrugaç, Yeditepe Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak dersler verdi.

2000 yılında jurnal.net isimli haber sitesini kuran Sayrugaç, vefatına kadar bu sitenin genel yayın yönetmenliği görevini sürdürdü.



Tecrübeli gazeteci Sinan Sayrugaç’ın “Köşelerde Kalem Dalaşı” isimli bir kitabı da bulunuyordu.