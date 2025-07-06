Gazeteci Timur Soykan serbest bırakıldı
Sosyal medya hesabındaki paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan gazeteci Timur Soykan, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Soykan, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Timur Soykan hakkında X isimli sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımları sebebiyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Dün gözaltına alınan Soykan, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
TUTUKLAMA TALEBİ
Savcılık ifadesinin ardından Soykan, "suç işlemeye alenen tahrik etme" iddiasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Soykan, adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Timur Soykan
- Gözaltı
- Gazeteci