Gazeteci Timur Soykan serbest bırakıldı

Sosyal medya hesabındaki paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan gazeteci Timur Soykan, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Soykan, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Gazeteci Timur Soykan serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Timur Soykan hakkında X isimli sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımları sebebiyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Dün gözaltına alınan Soykan, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık ifadesinin ardından Soykan, "suç işlemeye alenen tahrik etme" iddiasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Soykan, adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı. 

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