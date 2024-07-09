Gazeteci Tolga Şardan'a hapis talebi

“MİT’in Cumhurbaşkanlığına sunduğu ‘yargı raporu’nda neler var?” başlıklı yazısı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve 5 gün tutuklu kalan gazeteci Tolga Şardan'ın yargılanması devam ediyor.



Cumhuriyet Savcısı, Şardan’ın yazı içeriğinde Mili İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından "yargı raporu" adı altında rapor düzenlendiği şeklinde kesin yargı içeren cümlelerin yer aldığını, sanık tarafından her ne kadar yazısında yer alan bilgileri teyit ederek yayınladığı iddia edilmiş ise de soruşturma dosyasına buna ilişkin herhangi bir delil sunamadığını belirtti.

"ZAN ALTINDA BIRAKIYOR"



Köşe yazısında doğrudan devletin yargı organlarında usulsüz ve yasaya aykırı işlemler yapılarak kararlar verildiği ifadelerinin, yargı teşkilatını zan altında bıraktığı ve toplumda yargı teşkilatına olan güveni zedeler mahiyette olduğu kaydedildi.



Mütalaada Tolga Şardan’ın "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlarından toplamda 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.