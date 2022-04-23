Gazeteci Tufan Türenç hayatını kaybetti

Hürriyet Gazetesi'nin Eski Yazı İşleri Müdürü Tufan Türenç, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Usta gazeteci Türenç 1968'de Milliyet gazetesinde meslek hayatına başladı. 18 yıl boyunca Milliyet'te çalıştı. 1998'de Hürriyet gazetesine geçti ve uzun yıllar yazı işleri müdürü olarak görev yaptı. Tufan Türenç, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç ile evliydi.

TUFAN TÜRENÇ KİMDİR?

Gazeteci, yazar Tufan Türenç, 1945 yılında Yenişehir, Bursa'da dünyaya gelmiştir.



Afyon Dumlupınar İlk Okulunda okuyan Tufan Türenç, ilk okuldan sonra yatılı olarak okuduğu İstanbul Saint Benoit Fransız Lisesinden 1964 yılında mezun olmuştur.



İlk başlarda Nişantaşı'ndaki özel eczacılık okuluna kayıt yaptıran yazar burada bir yıl okuduktan sonra Fındıkzade'de Gazetecilik Okuluna girmiş ve Gazetecilik Yüksek Okulundan mezun olmuştur.



Gazetecilik mesleğine 1968 yılının sonlarına doğru stajyer muhabir olarak Milliyet gazetesinde başlamıştır. 1986 yılına kadar burada çalışmıştır. 1986 yılında Güneş Gazetesine geçmiş, iki yıl sonra da Çetin Emeç'in başında bulunduğu Hürriyet gazetesine geçmiştir.



Gazeteciler Cemiyet üyesi ve Fenerbahçe Kongre üyesi olan Tufan Türenç, Hürriyet gazetesi yazı işleri müdürü ve 1992 yılından bu yana köşe yazarı olarak görevini sürdürmekteydi.