Gazeteci Tufan Türenç, son yolculuğuna uğurlandı

23 Nisan'da Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybeden Hürriyet Gazetesi'nin Eski Yazı İşleri Müdürü Tufan Türenç için Levent Afet Yolal Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde, aile yakınları taziyeleri kabul etti.



Cenazede eşi Pınar Türenç, kardeşi Ender Pehlivanloğlu taziyeleri kabul etti.



Cenazeye eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Eski Galatasaray Yöneticisi Abdurrahim Albayrak, Prof. Dr. Mehmet Haberal, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, gazeteci Ertuğrul Özkök, Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi iş insanı Aydın Doğan, Tarihçi İlber Ortaylı ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Cenaze namazının ardından Türenç'in cenazesi toprağa verilmek üzere Ulus Mezarlığı'na götürüldü.



TUFAN TÜRENÇ KİMDİR?



Gazeteci, yazar Tufan Türenç, 1945 yılında Yenişehir, Bursa'da dünyaya gelmiştir.



Afyon Dumlupınar İlk Okulunda okuyan Tufan Türenç, ilk okuldan sonra yatılı olarak okuduğu İstanbul Saint Benoit Fransız Lisesinden 1964 yılında mezun olmuştur.



İlk başlarda Nişantaşı'ndaki özel eczacılık okuluna kayıt yaptıran yazar burada bir yıl okuduktan sonra Fındıkzade'de Gazetecilik Okulu'na girmiş ve Gazetecilik Yüksek Okulu'ndan mezun olmuştur.



Gazetecilik mesleğine 1968 yılının sonlarına doğru stajyer muhabir olarak Milliyet gazetesinde başlamıştır. 1986 yılına kadar burada çalışmıştır. 1986 yılında Güneş gazetesine geçmiş, iki yıl sonra da Çetin Emeç'in başında bulunduğu Hürriyet gazetesine geçmiştir.



Gazeteciler Cemiyet üyesi ve Fenerbahçe Kongre üyesi olan Tufan Türenç, Hürriyet gazetesi yazı işleri müdürü ve 1992 yılından bu yana köşe yazarı olarak görevini sürdürmekteydi.

Tufan Türenç, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç ile evliydi.

