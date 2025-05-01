Gazeteci Ümit Özdal'dan 52 gün sonra acı haber
Diyarbakır'da Reuters Haber Ajansı'nın muhabirliğini yapan 44 yaşındaki Ümit Özdal, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Diyarbakır'da 21 yıldır gazetecilik yapan Reuters Muhabiri Ümit Özdal (44), 9 Mart'ta beyin kanaması geçirmişti.
Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan Özdal, 52 gündür tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Gazeteci Özdal'ın cenazesi, işlemlerinin ardından Sur ilçesindeki Çarıklı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenazeye, Ümit Özdal'ın yakınları ve meslektaşları katıldı.
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