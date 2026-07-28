Gazeteci Vedat Yenerer yaşamını yitirdi
28.07.2026 15:46
Vedat Yenerer'e bir ay önce beyin tümörü teşhisi konmuştu.
İYİ Parti'nin kurucu isimlerinden 61 yaşındaki gazeteci Vedat Yenerer'in beyin ölümü gerçekleşti.
Vedat Yenerer, bir süredir İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi görüyordu.
Yenerer'e bir ay önce beyin tümörü teşhisi konmuştu. 61 yaşındaki gazetecinin bugün tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti.
VEDAT YENERER KİMDİR?
Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Vedat Yenerer, gazeteciliğe üniversite eğitimi sırasında başlamıştı.
Yenerer; 32. Gün Programı, Star TV, Kanal D ve Habertürk’te savaş muhabirliği ve aynı zamanda Haber Araştırma Müdürlüğü yapmıştı.
Siyaset alanında da yer alan Vedat Yenerer, İYİ Parti'nin kurucu isimlerindendi.