Gazeteci yazar Süleyman Özışık son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir kanser hastalığı nedeniyle tedavi gören 52 yaşındaki gazeteci yazar Süleyman Özışık, tedavi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybetti. Özışık’ın vefat haberini kardeşi Hadi Özışık sosyal medya hesabından duyurdu.

Özışık’ın cenaze namazı Ataşehir’de ikindi namazı sonrası Mimar Sinan Camii'nde kılındı. Cenazeye Özışık ailesi, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, eski Milletvekili Gürsel Tekin, yakınları ve gazeteciler katıldı. Cenaze namazının ardından Süleyman Özışık’ın naaşı Ümraniye’de Kocatepe Mezarlığı'nda defnedildi.

"YILLARCA BERABER MÜCADELE VERDİK"

Cenazede konuşan Hadi Özışık, "Süleyman benim dava arkadaşımdı, yol arkadaşımdı. İnternethaber’i beraber kurmuştuk. Yıllarca beraber mücadeleler verdik. Yol arkadaşlığı yaptık. Öğrencim oldu, kendisini yetiştirdim, yazar yaptım. Boynuz kulağı geçti ama yaşadığımız bir süreç var. Uğradığımız bir haksızlık var. O süreçte Süleyman kendini çok köşeye çekti. Kendisini çok yalnızlığa terk etti." şeklinde konuştu.



"18 ŞUBAT'TA HASTANEYE GÖTÜRDÜK"

Kardeşinin hastalığından bahseden Hadi Özışık, "18 Şubat'ta kendisini hastaneye götürdük, maalesef doktor kendisine de söyledi, Süleyman Bey, dedi 'Kendine ne kadar ihanet etmişsin biliyor musun?' dedi. Süleyman da biliyorum hocam, dedi. Hastanede Sağlık Bakanımızı bilgilendirdim. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca her şeyi seferber etti. Burada sizin aracılığınızla Fahrettin Koca hocamıza çok çok teşekkür ediyorum. Yapmadığı şey kalmadı." ifadelerini kullandı.