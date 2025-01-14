Gazeteci Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi
Gazeteci Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi. İstanbul’da özel bir hastanede tedavi altına alınan Özdil’in tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulduğu yarın anjiyo olacağı bildirildi.
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Gazeteci Yılmaz Özdil, kalp krizi geçirdi.
Özdil, İstanbul’daki özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Operasyonla kalp damarlarından biri açılan Yılmaz Özdil’in tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulduğu kaydedildi.
Özdil yarın anjiyo olacak.
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