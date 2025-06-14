Gazeteci Zeki Özer son yolculuğuna uğurlandı

Uzun yıllar Antalya basınında görev yapan gazeteci Zeki Özer, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu. Mart ayında siroz teşhisi konulan Özer, hastalığına ilişkin süreci sosyal medya hesabından duyurdu. İstanbul ve Antalya'da gördüğü tedaviye rağmen durumu ağırlaşan Özer, dün yaşamını yitirdi.



Zeki Özer için bugün saat 15.00'te Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kültür ve Cemevi'nde tören düzenlendi. Törenin ardından Özer'in cenazesi, Meydankavağı Türbeli Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene Özer'in ailesi, yakınları, meslektaşları ve çok sayıda seveni katıldı. Özer'in eşi Ceren Özer ve kızı Gizem Ezgi Eren tabutun başında gözyaşı döktü.