Gaziantep Büyükşehir, şehir içi ulaşım kartlarında yeni bir dönemi başlattı!

“Akıllı Kent Gaziantep” projesi kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi şehir içi ulaşımda Gazi şehirli vatandaşları rahatlatacak Türkiye’ye öncü olacak bir çalışmaya daha imza attı.

Ulaşımda kullanılan Gaziantep Kart’ın taşıdığı özelliklerin, banka veya kredi kartlarına entegre edilebileceği projede ilk adım atıldı.



KART MERKEZLERİNE GİTMEK TARİH OLUYOR!



Gaziantep Kart’ı fiziksel bir kart olmaktan çıkartıp tüm bankacılık sisteminde kullanılabilir bir hale kavuşturacak projenin ilk fazında hali hazırda Gaziantep Kart’a sahip olanlar herkart.gaziantepkart.com.tr adresine bilgilerini girerek, sisteme entegre olabilecekler.

Projenin yılbaşı öncesinde tamamlanması hedeflenen 2’nci fazında ise ilk defa Gaziantep Kart kullanacak kişilerin kart merkezlerine giderek kart alması yerine, online olarak kredi ya da banka kartlarını Gaziantep Kart’a dönüştürebilme imkânı sunulacak.



Büyükşehir’in ulaşımda meydana getirdiği bu dönüşüm ile 1995 yılında akbil ile başlayan toplu taşımada elektronik ödeme sistemlerinde yeni bir pencere açılırken, projenin 2’nci fazı sayesinde vatandaşların, dolum noktasına gidip kartına yıllık vize yapma işlemi son bulacak. Öte yandan kentin muhtelif noktalarına yerleştirilen kart dolum otomatlarının neden olduğu yüksek maliyetlerden de ve vatandaşın ödediği kart bedellerinden de tasarruf sağlanacak.



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, proje hakkında yaptığı konuşmada kendi alanında birçok ilki gerçekleştirdikleri Gaziantep Kart’ta yine bir ilk olacak yeniliği Gazi şehirli vatandaşlar için hizmete aldıklarını söyledi.



ŞAHİN: ÇOK KISA BİR İŞLEM İLE ONLİNE ORTAMDA GAZİANTEP KART’A SAHİP OLUNABİLECEK



Artık bir marka haline gelen Gaziantep Kart’ın hayata geçirilen proje ile yeni detaylarını açıklayan Başkan Fatma Şahin şunları kaydetti:



“Öğrenci, öğretmen, 60 yaş ve 65 yaş üstü gibi birçok türü bulunan Gaziantep Kart’ta ücretsiz ve indirimli geçiş hakları bulunan vatandaşlarımızın bu hakların tanımladığı kartlarını alabilmeleri için şimdiye kadar kart işlem merkezlerine gelmeleri gerekiyordu. Ama şimdi geldiğimiz bu noktada artık temassız özellikli herhangi bir banka veya kredi kartına sahip vatandaşımız ister öğrenci ister 65 yaş üstü, hangi kartı almak istiyorsa bunun için kart işlem merkezine gelmesine gerek kalmayacak. Sahip olduğu temassız banka ya da kredi kartını herkart.gaziantepkart.com.tr internet sitesi üzerinden yapacağı çok kısa bir işlem ile Gaziantep Kart özelliği kazandırılabilecek.”



ŞAHİN: “PROJENİN İKİNCİ AYAĞI YILBAŞI ÖNCESİ DEVREYE ALINMIŞ OLACAK”



Projenin tamamlanmasıyla kart işlem merkezlerine gelinme zorunluluğunun ortadan kalkacağını anlatan Başkan Şahin, “Kişiselleştirilmiş kartlara sahip tüm vatandaşlar ayrıca aktarma imkanlarından da faydalanabilecek. En önemlisi ise bayiden kart dolum işlemlerine artık ihtiyaç kalmayacak. Projenin ilk fazında mevcutta Öğrenci, Öğretmen, 60 yaş ve 65 yaş üstü Gaziantep Kart’a sahip olan kullanıcılar ile başlayacağız. Projenin ikinci fazında ise ilk defa kart alacak kullanıcılarımız da dahil olmak üzere herkes ayrı bir kart almaksızın bu karttan faydalanabilecek. İlk faza eylül ayı içinde başlıyoruz. 2’nci fazda yılbaşından önce devreye alınmış olacak. Okulların açıldığı bu dönemde bu güzel gelişmeden sizleri haberdar etmek istedim. Gaziantep olarak akıllı ulaşımda ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.