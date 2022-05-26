Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde canlı bomba alarmı: 1 şüpheli vuruldu

Son dakika haberi!

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde "kendisini patlatacağını" belirten kişi, polislerce vurularak etkisiz hale getirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü ana giriş kapısına gelen bir kişi, üzerindeki yeleği ve elindeki kumandayı göstererek, polislere "kendisini patlatacağını" söyledi.



Zanlı, "canlı bomba" olabileceği şüphesiyle polisler tarafından vuruldu.



Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bomba imha ekiplerinin sevk edildiği de gelen bilgiler arasında.



Emniyet müdürlüğünün bulunduğu Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı, tedbir amaçlı yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

YABANCI UYRUKLU DEĞİL

Saldırganın yabancı uyruklu olmadığı ve uyuşturucu, hırsızlık, gasp gibi çok sayıda suçtan kaydı olduğu bildirildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili Gaziantep Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada şu detaylar yer aldı:

"Gaziantep Emniyet Müdürlüğümüzün önünde bomba süsü verilmiş şekilde saldırı girişiminde bulunan bir kişi polislerimiz tarafından yaralı olarak etkisiz hale getirilmiştir.



Olay çok yönlü olarak araştırılmakta olup ilgili kişinin çok sayıda adli kaydı bulunmaktadır. Geçmiş olsun."