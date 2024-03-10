Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Mart 2024

Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Bulutlu, sıcaklık 15°. Yarın için Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. 12 Mart 2024 Salı Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. 13 Mart 2024 Çarşamba Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°.