Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Nisan 2024

Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 19°. Yarın için Gaziantep hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 21°. 12 Nisan 2024 Cuma Gaziantep hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 21°. 13 Nisan 2024 Cumartesi Gaziantep hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 23°. 14 Nisan 2024 Pazar Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°.
Bugün
19/
10
Yarın
21/
10
Cuma
21/
10
Cumartesi
23/
11
Pazar
23/
12
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