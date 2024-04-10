Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Nisan 2024

Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 19°. Yarın için Gaziantep hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 21°. 12 Nisan 2024 Cuma Gaziantep hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 21°. 13 Nisan 2024 Cumartesi Gaziantep hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 23°. 14 Nisan 2024 Pazar Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°.