Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Nisan 2024

Gaziantep için hava durumu bugün nedir? Gaziantep için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Gaziantep için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Gaziantep yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Gaziantep için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Nisan 2024
Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Gaziantep İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 19°. Yarın için Gaziantep hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 21°. 12 Nisan 2024 Cuma Gaziantep hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 21°. 13 Nisan 2024 Cumartesi Gaziantep hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 23°. 14 Nisan 2024 Pazar Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°.

Bugün

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

19

/

10

Yarın

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

21

/

10

Cuma

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

21

/

10

Cumartesi

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

23

/

11

Pazar

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

23

/

12

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