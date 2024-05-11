Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Mayıs 2024

Gaziantep için hava durumu bugün nedir? Gaziantep için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Gaziantep için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Gaziantep yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Gaziantep için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Mayıs 2024
Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 25°. Yarın için Gaziantep hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 24°. 13 Mayıs 2024 Pazartesi Gaziantep hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 20°. 14 Mayıs 2024 Salı Gaziantep hava durumu Bulutlu, sıcaklık 23°. 15 Mayıs 2024 Çarşamba Gaziantep hava durumu Bulutlu, sıcaklık 24°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

25

/

15

Yarın

Yağmurlu
Yağmurlu

24

/

11

Pazartesi

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

20

/

11

Salı

Bulutlu
Bulutlu

23

/

10

Çarşamba

Bulutlu
Bulutlu

24

/

11

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