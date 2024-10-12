Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Ekim 2024

Gaziantep için hava durumu bugün nedir? Gaziantep için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Gaziantep için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Gaziantep yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Gaziantep için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Ekim 2024
Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 31°. Yarın için Gaziantep hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 30°. 15 Ekim 2024 Salı Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. 16 Ekim 2024 Çarşamba Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°.

Bugün

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

31

/

15

Yarın

Yağmurlu
Yağmurlu

30

/

14

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

30

/

13

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

29

/

16

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