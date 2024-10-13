Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Ekim 2024
Gaziantep için hava durumu bugün nedir? Gaziantep için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Gaziantep için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Gaziantep yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Gaziantep için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 30°. Yarın için Gaziantep hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 29°. 16 Ekim 2024 Çarşamba Gaziantep hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 28°. 17 Ekim 2024 Perşembe Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°. 18 Ekim 2024 Cuma Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°.
Bugün
30/
15
Yarın
29/
14
Çarşamba
28/
14
Perşembe
27/
14
Cuma
23/
12
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