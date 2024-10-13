Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Ekim 2024

Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 30°. Yarın için Gaziantep hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 29°. 16 Ekim 2024 Çarşamba Gaziantep hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 28°. 17 Ekim 2024 Perşembe Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°. 18 Ekim 2024 Cuma Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°.