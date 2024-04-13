Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Nisan 2024

Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. Yarın için Gaziantep hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 24°. 15 Nisan 2024 Pazartesi Gaziantep hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 24°. 16 Nisan 2024 Salı Gaziantep hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 28°. 17 Nisan 2024 Çarşamba Gaziantep hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 28°.