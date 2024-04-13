Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Nisan 2024

Gaziantep için hava durumu bugün nedir? Gaziantep için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Gaziantep için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Gaziantep yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Gaziantep için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Nisan 2024
Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Gaziantep İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. Yarın için Gaziantep hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 24°. 15 Nisan 2024 Pazartesi Gaziantep hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 24°. 16 Nisan 2024 Salı Gaziantep hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 28°. 17 Nisan 2024 Çarşamba Gaziantep hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 28°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

23

/

10

Yarın

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

24

/

12

Pazartesi

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

24

/

10

Salı

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

28

/

11

Çarşamba

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

28

/

12

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