Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Aralık 2024

Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 8°. Yarın için Gaziantep hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 8°. 16 Aralık 2024 Pazartesi Gaziantep hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 7°. 17 Aralık 2024 Salı Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 5°. 18 Aralık 2024 Çarşamba Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 5°.