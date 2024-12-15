Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Aralık 2024

Gaziantep için hava durumu bugün nedir? Gaziantep için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Gaziantep için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Gaziantep yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Gaziantep için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Aralık 2024
Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 8°. Yarın için Gaziantep hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 7°. 17 Aralık 2024 Salı Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 5°. 18 Aralık 2024 Çarşamba Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 5°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

8

/

0

Yarın

Yağmurlu
Yağmurlu

7

/

-1

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

5

/

-2

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

5

/

-1

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