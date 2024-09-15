Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Eylül 2024

Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°. Yarın için Gaziantep hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 30°. 17 Eylül 2024 Salı Gaziantep hava durumu Bulutlu, sıcaklık 28°. 18 Eylül 2024 Çarşamba Gaziantep hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°.
Bugün
34/
20
Yarın
30/
19
Salı
28/
17
Çarşamba
32/
17
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