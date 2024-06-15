Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Haziran 2024

Gaziantep için hava durumu bugün nedir? Gaziantep için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Gaziantep için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Gaziantep yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Gaziantep için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Haziran 2024
Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 39°. Yarın için Gaziantep hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. 17 Haziran 2024 Pazartesi Gaziantep hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°. 18 Haziran 2024 Salı Gaziantep hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 39°. 19 Haziran 2024 Çarşamba Gaziantep hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°.

Bugün

Sıcak Hava
Sıcak Hava

39

/

24

Yarın

Sıcak Hava
Sıcak Hava

36

/

22

Pazartesi

Sıcak Hava
Sıcak Hava

38

/

22

Salı

Sıcak Hava
Sıcak Hava

39

/

22

Çarşamba

Sıcak Hava
Sıcak Hava

40

/

24

TÜRKİYE HABERLERİ

Kurban eti nasıl tüketilir? Bakan Koca'dan vatandaşlara uyarı

Kurban eti nasıl tüketilir? Bakan Koca'dan vatandaşlara uyarı

Emine Erdoğan: Kurban Bayramı'nın, barış dolu günlerin müjdecisi olmasını diliyorum

Emine Erdoğan: Kurban Bayramı'nın, barış dolu günlerin müjdecisi olmasını diliyorum

Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Haziran 2024

Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Haziran 2024

Akıntıya kapılan çobanın cansız bedeni bulundu

Akıntıya kapılan çobanın cansız bedeni bulundu

Dilan Polat avukatı Hüseyin Kaya ile yollarını ayırdığını duyurdu

Dilan Polat avukatı Hüseyin Kaya ile yollarını ayırdığını duyurdu

Konya'da kontrolden çıkan TIR şarampole indi

Konya'da kontrolden çıkan TIR şarampole indi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...