Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 16 Haziran 2024

Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 41°. Yarın için Gaziantep hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 42°. 21 Haziran 2024 Cuma Gaziantep hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 42°. 22 Haziran 2024 Cumartesi Gaziantep hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°.
Bugün
41/
23
Yarın
42/
26
Cuma
42/
26
Cumartesi
40/
25
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