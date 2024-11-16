Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 16 Kasım 2024

Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 20°. Yarın için Gaziantep hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 22°. 14 Kasım 2024 Perşembe Gaziantep hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 22°. 15 Kasım 2024 Cuma Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Gaziantep hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 19°.