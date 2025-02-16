Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 16 Şubat 2025
Gaziantep için hava durumu bugün nedir? Gaziantep için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Gaziantep için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Gaziantep yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Gaziantep için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°. Yarın için Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°. 18 Şubat 2025 Salı Gaziantep hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°. 19 Şubat 2025 Çarşamba Gaziantep hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°.
Bugün
12/
1
Yarın
13/
1
Salı
12/
1
Çarşamba
8/
4
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Türkiye
- Gaziantep Hava Durumu
- Hava Durumu