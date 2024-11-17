Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Kasım 2024

Gaziantep için hava durumu bugün nedir? Gaziantep için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Gaziantep için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Gaziantep yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Gaziantep için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Kasım 2024
Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 20°. Yarın için Gaziantep hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 22°. 14 Kasım 2024 Perşembe Gaziantep hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 22°. 15 Kasım 2024 Cuma Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Gaziantep hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 19°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

20

/

7

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

22

/

7

Perşembe

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

22

/

6

Cuma

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

21

/

7

Cumartesi

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

19

/

7

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