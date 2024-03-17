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Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Mart 2024

Gaziantep için hava durumu bugün nedir? Gaziantep için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Gaziantep için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Gaziantep yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Gaziantep için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Mart 2024
Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Gaziantep İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. Yarın için Gaziantep hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 12°. 19 Mart 2024 Salı Gaziantep hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 13°. 20 Mart 2024 Çarşamba Gaziantep hava durumu Bulutlu, sıcaklık 18°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

17

/

4

Yarın

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

12

/

6

Salı

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

13

/

8

Çarşamba

Bulutlu
Bulutlu

18

/

7

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