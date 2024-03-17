Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Mart 2024

Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. Yarın için Gaziantep hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 12°. 19 Mart 2024 Salı Gaziantep hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 13°. 20 Mart 2024 Çarşamba Gaziantep hava durumu Bulutlu, sıcaklık 18°.
Bugün
17/
4
Yarın
12/
6
Salı
13/
8
Çarşamba
18/
7
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