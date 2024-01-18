Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Gaziantep için hava durumu bugün nedir? Gaziantep için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Gaziantep için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Gaziantep yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Gaziantep için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?
Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Bulutlu, sıcaklık 12°. Yarın için Gaziantep hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 13°. 20 Ocak 2024 Cumartesi Gaziantep hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 12°. 21 Ocak 2024 Pazar Gaziantep hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 11°. 22 Ocak 2024 Pazartesi Gaziantep hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

12

/

7

Yarın

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

13

/

8

Cumartesi

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

12

/

7

Pazar

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

11

/

8

Pazartesi

Yağmurlu
Yağmurlu

12

/

7

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