Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Bulutlu, sıcaklık 12°. Yarın için Gaziantep hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 13°. 20 Ocak 2024 Cumartesi Gaziantep hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 12°. 21 Ocak 2024 Pazar Gaziantep hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 11°. 22 Ocak 2024 Pazartesi Gaziantep hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°.