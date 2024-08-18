Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 18 Ağustos 2024

Gaziantep için hava durumu bugün nedir? Gaziantep için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Gaziantep için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Gaziantep yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Gaziantep için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 18 Ağustos 2024
Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°. Yarın için Gaziantep hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°. 20 Ağustos 2024 Salı Gaziantep hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°. 21 Ağustos 2024 Çarşamba Gaziantep hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 41°. 22 Ağustos 2024 Perşembe Gaziantep hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°.

Bugün

Sıcak Hava
Sıcak Hava

40

/

26

Yarın

Sıcak Hava
Sıcak Hava

40

/

24

Salı

Sıcak Hava
Sıcak Hava

40

/

24

Çarşamba

Sıcak Hava
Sıcak Hava

41

/

25

Perşembe

Sıcak Hava
Sıcak Hava

37

/

25

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