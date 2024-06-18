Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 18 Haziran 2024

Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 41°. Yarın için Gaziantep hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 42°. 21 Haziran 2024 Cuma Gaziantep hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 42°. 22 Haziran 2024 Cumartesi Gaziantep hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°.