Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Mayıs 2024

Gaziantep için hava durumu bugün nedir? Gaziantep için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Gaziantep için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Gaziantep yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Gaziantep için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Mayıs 2024
Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°. Yarın için Gaziantep hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 30°. 21 Mayıs 2024 Salı Gaziantep hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 30°. 22 Mayıs 2024 Çarşamba Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°. 23 Mayıs 2024 Perşembe Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

31

/

16

Yarın

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

30

/

17

Salı

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

30

/

18

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

31

/

18

Perşembe

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

32

/

18

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