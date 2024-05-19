Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Mayıs 2024

Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°. Yarın için Gaziantep hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 30°. 21 Mayıs 2024 Salı Gaziantep hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 30°. 22 Mayıs 2024 Çarşamba Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°. 23 Mayıs 2024 Perşembe Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°.
Bugün
31/
16
Yarın
30/
17
Salı
30/
18
Çarşamba
31/
18
Perşembe
32/
18
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