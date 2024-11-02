Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Kasım 2024

Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Bulutlu, sıcaklık 22°. Yarın için Gaziantep hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 20°. 4 Kasım 2024 Pazartesi Gaziantep hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 20°. 5 Kasım 2024 Salı Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°. 6 Kasım 2024 Çarşamba Gaziantep hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 17°.