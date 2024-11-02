Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Kasım 2024

Gaziantep için hava durumu bugün nedir? Gaziantep için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Gaziantep için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Gaziantep yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Gaziantep için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Kasım 2024
Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Bulutlu, sıcaklık 22°. Yarın için Gaziantep hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 20°. 4 Kasım 2024 Pazartesi Gaziantep hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 20°. 5 Kasım 2024 Salı Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°. 6 Kasım 2024 Çarşamba Gaziantep hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 17°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

22

/

8

Yarın

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

20

/

8

Pazartesi

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

20

/

7

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

20

/

4

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

17

/

4

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