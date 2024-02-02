Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2024

Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 10°. Yarın için Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 10°. 4 Şubat 2024 Pazar Gaziantep hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 6°. 5 Şubat 2024 Pazartesi Gaziantep hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°. 6 Şubat 2024 Salı Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°.