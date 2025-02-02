Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2025

Gaziantep için hava durumu bugün nedir? Gaziantep için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Gaziantep için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Gaziantep yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Gaziantep için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2025
Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 17°. Yarın için Gaziantep hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 16°. 4 Şubat 2025 Salı Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 5 Şubat 2025 Çarşamba Gaziantep hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 5°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

17

/

2

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

16

/

3

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

14

/

2

Çarşamba

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

5

/

2

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