Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2025

Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 17°. Yarın için Gaziantep hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 16°. 4 Şubat 2025 Salı Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 5 Şubat 2025 Çarşamba Gaziantep hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 5°.