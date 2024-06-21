Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Haziran 2024

Gaziantep için hava durumu bugün nedir? Gaziantep için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Gaziantep için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Gaziantep yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Gaziantep için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Haziran 2024
Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°. Yarın için Gaziantep hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°. 23 Haziran 2024 Pazar Gaziantep hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 39°. 24 Haziran 2024 Pazartesi Gaziantep hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 39°. 25 Haziran 2024 Salı Gaziantep hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 39°.

Bugün

Sıcak Hava
Sıcak Hava

40

/

24

Yarın

Sıcak Hava
Sıcak Hava

40

/

23

Pazar

Sıcak Hava
Sıcak Hava

39

/

20

Pazartesi

Sıcak Hava
Sıcak Hava

39

/

22

Salı

Sıcak Hava
Sıcak Hava

39

/

22

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