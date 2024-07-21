Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Temmuz 2024

Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°. Yarın için Gaziantep hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 41°. 24 Temmuz 2024 Çarşamba Gaziantep hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 39°. 25 Temmuz 2024 Perşembe Gaziantep hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. 26 Temmuz 2024 Cuma Gaziantep hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°.
Bugün
40/
25
Yarın
41/
26
Çarşamba
39/
26
Perşembe
36/
25
Cuma
36/
23
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